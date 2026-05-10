Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali viola dopo lo 0-0 col Genoa che è valso la salvezza matematica.
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VIOLA NEWS partite interviste post partita Pongracic: “Non è un trofeo, ma lo prendiamo come tale per quel che ha comportato”
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Pongracic: “Non è un trofeo, ma lo prendiamo come tale per quel che ha comportato”
Pongracic riflette sulla salvezza raggiunta dalla Fiorentina dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa al Franchi
Un anno difficile, tante frustrazioni, rabbia, delusioni. Siamo stati bravi a rendercene conto e ad uscire dalle difficoltà, sapevamo che sarebbe stato difficile anche con le nostre qualità. Non è stata una bella partita oggi, potevamo fare di più ma prendiamo quel punto che ci serviva, Non dimentichiamo mai da dove veniamo e cosa serviva oggi, ci è mancata la fiducia e l'abbiamo ritrovata lavorando. Il club e tutti noi, analizzeremo questo anno e sono sicuro che ripartiremo. Ora dobbiamo far vedere qualcosa di buono nelle ultime due uscite. Un ricordo di Rocco Commisso? Bisogna ringraziarlo per quel che ha fatto, non possiamo dedicargli un trofeo ma questo lo prendiamo come tale perché è stato difficile.
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