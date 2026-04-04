Verona e Fiorentina hanno reso note le rispettive formazioni per la sfida del Bentegodi. Comuzzo prende il posto dell'assente Dodò. Sorpresa a centrocampo con la titolarità di Fabbian. Davanti c'è Moise Kean:
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Verona-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo, c’è Kean!
Le formazioni ufficiali di Verona e Fiorentina
VERONA (3-5-2):Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All: Paolo Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Paolo Vanoli
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