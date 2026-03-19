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Rakow-Fiorentina, le ufficiali: le scelte su Kean e sulla corsia di sinistra

Rakow-Fiorentina, le ufficiali: le scelte su Kean e sulla corsia di sinistra - immagine 1
Comunicate le formazioni formazioni ufficiali di Rakow-Fiorentina
Redazione VN

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Rakow-Fiorentina: Parisi vince il ballottaggio sulla sinistra. Davanti giocherà Moise Kean dopo la panchina di Cremona. Il numero 20 viola sarà affiancato da Harrison e Fazzini.

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor, Svarnas, Racovitan; Jean Carlos, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi, Makuch; Braut Brunes.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fagioli, Ndour, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini.

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