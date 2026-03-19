Sono state diramate le formazioni ufficiali di Rakow-Fiorentina: Parisi vince il ballottaggio sulla sinistra. Davanti giocherà Moise Kean dopo la panchina di Cremona. Il numero 20 viola sarà affiancato da Harrison e Fazzini.
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Rakow-Fiorentina, le ufficiali: le scelte su Kean e sulla corsia di sinistra
Comunicate le formazioni formazioni ufficiali di Rakow-Fiorentina
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor, Svarnas, Racovitan; Jean Carlos, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi, Makuch; Braut Brunes.
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fagioli, Ndour, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini.
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