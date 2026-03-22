Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali: Ndour per Mandragora. Kean c’è

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, posticipo domenicale del Franchi che vede i gigliati fronteggiare i nerazzurri di Chivu. Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Rolando Mandragora, con il centrocampista viola che è costretto a seguire il match dalla tribuna a causa di un infortunio al polpaccio. Per il resto, Vanoli opta per il classico 4-3-3, con Ndour a centrocampo al posto di Mandragora e davanti il ritrovato Moise Kean. Ecco di seguito le formazioni.