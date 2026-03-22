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Le scelte

Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali: Ndour per Mandragora. Kean c’è

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Ecco gli undici scelti da Vanoli per contrastare l'Inter di Cristian Chivu.
Redazione VN

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, posticipo domenicale del Franchi che vede i gigliati fronteggiare i nerazzurri di Chivu. Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Rolando Mandragora, con il centrocampista viola che è costretto a seguire il match dalla tribuna a causa di un infortunio al polpaccio. Per il resto, Vanoli opta per il classico 4-3-3, con Ndour a centrocampo al posto di Mandragora e davanti il ritrovato Moise Kean. Ecco di seguito le formazioni.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

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