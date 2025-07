Grosseto-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie tanti giovani

Gli schieramenti degli undici scelti da Indiani e Pioli per partire titolari in Grosseto-Fiorentina, seconda amichevole prestagionale

Alle 20:00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto si gioca la seconda amichevole (LIVE) del precampionato per la Fiorentina di Stefano Pioli, versione 2025/26. La partita con i biancorossi maremmani è la prima di una due giorni di test amichevoli, in cui il tecnico gigliato potrà impiegare tutta la rosa a disposizione. Domani alle 20 al Viola Park, infatti, l'avversario sarà la Carrarese di Saponara, Rubino e Distefano. Tanti giovani in campo della Fiorentina, con una formazione impronosticabile ai nastri di partenza. Andiamo a vedere gli undici in campo scelti dai due allenatori, Indiani e Pioli, per entrambe le squadre: