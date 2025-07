Riccardo Saponara si ritira. Entra nello staff di un club di B che sfiderà Pioli

Riccardo Saponara apre un nuovo capitolo della sua carriera, dicendo addio al calcio giocato per entrare a far parte del mondo tecnico. Dopo una carriera tra Serie A e B, con maglie prestigiose come quelle di Fiorentina, Empoli, Sampdoria e, più recentemente, Ankaragücü in Turchia, il fantasista classe 1991 ha deciso di voltare pagina.