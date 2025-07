Distefano, nuovo prestito in Serie B. Ai dettagli con una formazione toscana

Dopo le stagioni vissute con Ternana e Frosinone, si profila un nuovo prestito in Serie B per Filippo Distefano . Nel futuro dell'attaccante classe 2003, scrive Gianlucadimarzio.com, c'è la Carrarese. La trattativa - si legge - è molto ben indirizzata e nelle prossime ore è destinata a chiudersi.

Il prodotto del vivaio viola si giocherà le sue chance con la formazione toscana dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia del Frosinone. Quella prima invece lo aveva visto protagonista a Terni dove, nonostante 7 gol in 31 partite, il suo apporto non era bastato per raggiungere la salvezza.