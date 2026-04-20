Paolo Vanoli ed Eusebio di Francesco hanno scelto i loro 11 per Lecce-Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali dal Via del Mare: per i viola in panchina Solomon dopo lo sforzo profuso al ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, niente Brescianini appena rientrato dall'infortunio e niente Rugani che perde il ballottaggio con Pongracic. Giocano Harrison e Ndour.
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Lecce-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte su Solomon, Brescianini e Rugani
Le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. All. Di Francesco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.
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