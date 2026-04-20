Paolo Vanoli ed Eusebio di Francesco hanno scelto i loro 11 per Lecce-Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali dal Via del Mare: per i viola in panchina Solomon dopo lo sforzo profuso al ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, niente Brescianini appena rientrato dall'infortunio e niente Rugani che perde il ballottaggio con Pongracic. Giocano Harrison e Ndour.