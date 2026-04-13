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Fiorentina-Lazio, formazioni ufficiali: sorpresa Rugani! c’è Fazzini, così in mezzo

Fiorentina-Lazio, formazioni ufficiali: sorpresa Rugani! c’è Fazzini, così in mezzo - immagine 1
Fiorentina e Lazio hanno comunicato gli schieramenti coi nomi dei 22 titolari per la gara del Franchi che chiude il turno di campionato
Redazione VN

Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la gara conclusiva del 32esimo turno di Serie A tra Fiorentina e Lazio: i viola, in cerca di punti utili per mettere in cascina la tanto agognata salvezza, ricevono i biancocelesti reduci da buoni risultati ma a conti fatti senza più grossi obiettivi di classifica dopo una stagione altalenante. Vanoli deve rinunciare a Kean, Parisi, Brescianini e Fortini, mentre Sarri ha perso Maldini e Marusic. Formazioni, quindi, piuttosto rimaneggiate quelle che sono state diramate.

Le formazioni ufficiali

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FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Paolo Vanoli

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri

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