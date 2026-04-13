Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la gara conclusiva del 32esimo turno di Serie A tra Fiorentina e Lazio: i viola, in cerca di punti utili per mettere in cascina la tanto agognata salvezza, ricevono i biancocelesti reduci da buoni risultati ma a conti fatti senza più grossi obiettivi di classifica dopo una stagione altalenante. Vanoli deve rinunciare a Kean, Parisi, Brescianini e Fortini, mentre Sarri ha perso Maldini e Marusic. Formazioni, quindi, piuttosto rimaneggiate quelle che sono state diramate.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Lazio, formazioni ufficiali: sorpresa Rugani! c’è Fazzini, così in mezzo
partite
Fiorentina-Lazio, formazioni ufficiali: sorpresa Rugani! c’è Fazzini, così in mezzo
Fiorentina e Lazio hanno comunicato gli schieramenti coi nomi dei 22 titolari per la gara del Franchi che chiude il turno di campionato
Le formazioni ufficiali—
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Paolo Vanoli
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
© RIPRODUZIONE RISERVATA