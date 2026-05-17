Juventus e Fiorentina si sfidano allo Stadium in due situazioni opposte. Spalletti deve vincere per sperare nella Champions, Vanoli invece vuole regalarsi 3 punti di valore in una stagione da dimenticare. Ecco le formazioni ufficiali del match
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Formazioni ufficiali: la scelta a centrocampo, davanti non c’è Gudmundsson
Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina. Ecco le scelte di Spalletti e Vamoli
Juventus (4-2-3-1):Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli
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