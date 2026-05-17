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Formazioni ufficiali: la scelta a centrocampo, davanti non c’è Gudmundsson

Formazioni ufficiali: la scelta a centrocampo, davanti non c’è Gudmundsson - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina. Ecco le scelte di Spalletti e Vamoli
Redazione VN

Juventus e Fiorentina si sfidano allo Stadium in due situazioni opposte. Spalletti deve vincere per sperare nella Champions, Vanoli invece vuole regalarsi 3 punti di valore in una stagione da dimenticare. Ecco le formazioni ufficiali del match

Juventus (4-2-3-1):Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

 

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