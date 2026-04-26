Vanoli e Grosso hanno scelto i primi 11 di Fiorentina e Sassuolo, di fronte al Franchi per la partita di pranzo della domenica della 34esima giornata di Serie A:
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VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Sassuolo, formazioni ufficiali: difesa rivisitata e spazio al falso nove
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Fiorentina-Sassuolo, formazioni ufficiali: difesa rivisitata e spazio al falso nove
Fiorentina e Sassuolo hanno comunicato i primi 22 della sfida del Franchi
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson; Solomon. All. Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, Fabbian, Fazzini, Puzzoli, Braschi.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Lauriente. All. Grosso.
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