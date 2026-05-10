Alla Fiorentina manca un punto per la matematica salvezza, ma ormai la permanenza in Serie A sembra cosa fatta. Ecco le scelte ufficiali di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi per Fiorentina-Genoa che andrà in scena al Franchi alle ore 15 valida per la 36^ giornata di campionato.
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Formazioni ufficiali: prima da titolare per Braschi! Torna Parisi ala
Le scelte ufficiali di Vanoli e De Rossi per Fiorentina-Genoa, valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Braschi, Solomon. All.: Paolo Vanoli. A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Rugani, Kospo, Kouadio, Balbo, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Harrison, Gudmundsson, Piccoli.
GENOA (3-4-2-1): Biljow; Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Martin; Ekhator, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi. A disp.: Leali, Sommarinva, onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Vasquez, Masini, Doucoure, Grossi, Ouedraogo.
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