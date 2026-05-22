Siamo arrivati all'ultimo atto di questo campionato. Fiorentina e Atalanta hanno reso note le formazioni ufficiali per la sfida al Franchi. Tanto turnover da entrambe le parti per una partita che, in termini di classifica, non conta niente:
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Fiorentina-Atalanta, formazioni ufficiali: De Gea out, sorpresa in difesa
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, ultima giornata di campionato
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Rugani, Gosens; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmundsson
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Musa, De Roon; Raspadori, Samardzic, Sulemana
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