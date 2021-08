Vlahovic vs Scamacca, profili a confronto. Stravince Dusan

Dusan, pur avendo un anno di meno, è già esploso mentre Scamacca deve ancora dimostrare molto. Non a caso Vlahovic vale (almeno) il doppio

Stessa stazza fisica (entrambi intorno ai 190cm per 80 chili), stesso modo di interpretare il ruolo di centravanti, Vlahovic e Scamacca sono separati da un solo anno di nascita: l'italiano - classe 1999 - ha un anno in più. Entrambi si sono affacciati giovanissimi al calcio professionistico, Dusan appena 16enne nel Partizan mentre Gianluca ha debuttato a 17 anni nella squadra riserve del PSV Eindhoven e l'anno dopo nella Serie A italiana col Sassuolo.

Se guardiamo lo score, però, il paragone non regge. L'ultima stagione di Vlahovic sposta in maniera clamorosa l'ago della bilancia verso il serbo: i suoi 21 gol realizzati superano il bottino totale di Scamacca tra Serie A e Serie B (18 in 76 presenze). Insomma ad oggi, se l'attaccante della Fiorentina è uno dei giovani bomber più appetiti a livello mondiale, quello del Sassuolo è un progetto di grande attaccante, ancora a caccia della sua consacrazione. Non è un caso se anche la valutazione dei cartellini sia molto distante: Vlahovic vale tra i 60 e i 70 milioni, mentre i neroverdi per Scamacca chiedono 25-30 milioni, sparando forse un po' alto.