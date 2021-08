Baiano a VN: “60 milioni per Vlahovic? Vi dico la mia. No ad un Chiesa-bis”

Ciccio Baiano ha parlato della situazione legata all'attaccante serbo, Dusan Vlahovic e di alcuni ruoli che la viola dovrebbe rafforzare

Matteo Bardelli

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato durante una nostra intervista in esclusiva della situazione Vlahovic e di alcuni colpi di mercato da attuare per rafforzare la rosa attuale. Queste le sue parole a Violanews.com:

Cosa ne pensa della situazione Vlahovic ?

"Io la vedo abbastanza bene, mi auguro che firmerà il rinnovo del contratto, perché da quanto leggo, viene detto che manca solo la firma, quindi vuol dire che l'accordo, in linea di massima, sia stato trovato".

Per 60 milioni va venduto ?

"Sono sicuramente cifre importanti, però bisogna capire se siano state fatte veramente. Per queste cifre la Fiorentina ci deve assolutamente pensare. Se poi si fa lo stesso discorso fatto con Chiesa, quindi di trattenerlo un anno e poi darlo via, è un'arma a doppio taglio, perché se si dovesse confermare, a quel punto 70 milioni sono anche pochi, se invece non dovesse ripetersi 70 milioni non li riprendi più. Poi ovviamente se dovesse arrivare una cifra da capogiro... C'è da dire che manca poco anche all'inizio del campionato, quindi, o hai già uno in casa per sostituirlo, perché sennò andare a cercarlo sul mercato adesso non è facile".

Con cosa rinforzerebbe l'attuale Fiorentina ?

"Si è parlato tanto di un regista davanti alla difesa, di esterni, ma questo l'ha detto anche Italiano, perché per il gioco che vuole proporre, gli esterni sono fondamentali, lui ne chiedeva cinque. Callejon con questo modulo darà sicuramente un contributo diverso rispetto all'anno scorso, dove giocava completamente fuori ruolo. Un terzino sinistro servirebbe, anche se può giocarci Igor, nel caso in cui Biraghi dovesse riposare. Poi un difensore centrale, perché Milenkovic è ormai pronto a partire e penso che la Fiorentina abbia già individuato il suo sostituto. Nastasic? In Germania ha avuto grossi problemi fisici e di rendimento, perché dal momento che non stai bene è ovvio che le prestazioni non possono essere ottimali. L'abbiamo venduto giovane e lo riprendiamo dopo che ha acquisito molta esperienza, speriamo possa fare bene".