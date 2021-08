SONDAGGIO – Con offerta superiore a 60 mln cederesti Vlahovic?

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora incerto e stanno arrivando le prime offerte serie per il suo cartellino. Cosa ti sentiresti di fare davanti ad un'offerta superiore ai 60 milioni?

L'inizio del campionato si avvicina e Dusan Vlahovic non ha ancora prolungato il contratto con la Fiorentina che rischia di vedere il valore del suo cartellino diminuire drasticamente per l'avvicinassi della scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023. In virtù di tutto questo se arrivasse un'offerta superiore a 60 milioni sareste disposti a cedere il giovane serbo?