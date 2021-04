Vlahovic: “Sto bene nonostante le tante gare. I gol? Conta solo la squadra”

Dusan Vlahovic, dopo la rete segnata al Genoa, è tornato a parlare del suo momento. Queste le sue parole pubblicate sui canali social della Fiorentina: “Obiettivo personale in termini di gol? Voglio arrivare più lontano possibile ma l’unica cosa è dove arriva la squadra, sono concentrato solo su questo. Dobbiamo allontanarci dalla zona pericolosa della classifica prima possibile e fare il meglio. Pausa per le Nazionali? Fisicamente sto bene, ero un po’ stanco per i viaggi e le tre gare ma questa è la nostra vita. Dobbiamo essere sempre al 100% e concentrati per ottenere i nostri obiettivi. Sto bene”. Ma intanto il futuro di Vlahovic resta in bilico…