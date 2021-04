Vlahovic e il rebus da risolvere per la Fiorentina: resta o va?

Rocco Commisso lo aveva detto a inizio febbraio: “Spero che quando tornerò a Firenze, la squadra sia in una buona posizione e si possa così programmare come sento invocare da tutti”. Non sarà così, o almeno non del tutto. La Fiorentina non è ancora sicura della salvezza, anche se è sulla buona strada, e il contratto di Dusan Vlahovic rappresenta un nodo cruciale. Milan e Roma sono pronte ad offrirgli 3 milioni a stagione, per questo fino ad ora le offerte viola, vicine ai 2, non sono state prese in considerazione. Commisso dovrà trovare il tempo per un colloquio con il suo giovane attaccante, allo scopo di capire se ci siano margini per una trattativa. In caso contrario, il giocatore andrà venduto al miglior offerente. La valutazione si avvicina ai 50 milioni, e la Fiorentina, per convincerlo, può giocarsi anche la carta allenatore: Gattuso sembra in pole position dopo un addio scontato a fine stagione al Napoli, ma, chiude il Corriere Fiorentino, il preferito in assoluto resta sempre il quasi irraggiungibile Sarri.