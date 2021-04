Tutti pazzi per Vlahovic. Commisso torna in Italia e vuole blindarlo

Dusan Vlahovic, non è un mistero, è il grande protagonista della Fiorentina attuale. I gol sono già 13 in campionato ed il serbo ha trovato una grande costanza di rendimento negli ultimi mesi. La questione legata al suo contratto, però, continua a tenere banco nelle ultime ore e ne parla Tuttosport nella sua edizione odierna. Il numero nove ha infatti un accordo che lo lega ai Viola fino al 2023. Il presidente gigliato Rocco Commisso tornerà in Italia dagli States nelle prossime ore. Uno dei temi fondamentali sul taccuino dell’italo-americano sarà proprio il prolungamento del contratto di Vlahovic. United, Liverpool, Real Madrid, ma anche tanti club del nostro campionato, il bomber classe 2000 piace a mezza Europa. Ecco perché il patron Viola vuole assolutamente trovare un accordo per il prolungamento, anche perché, Vlahovic, guadagna oggi una cifra ben inferiore al milione di Euro. Vlahovic non ha nascosto di essere felice a Firenze, ma bisognerà capire quali saranno le cifre messe sul piatto dalle pretendenti.

Nel frattempo Dusan continua a segnare con grande continuità con ben 12 reti nelle ultime 18 uscite. Nel frattempo domenica prossima a Firenze arriverà l’Atalanta dell’ex Muriel. Senza Ribery squalificato, il peso del reparto avanzato gigliato sarà tutto sulle spalle di questo ragazzo di bellissime speranze.