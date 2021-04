Ibrahimovic, 40 anni e rinnovo. Per il Milan l’erede ideale è Vlahovic

Ieri, oggi, domani, come un grande classico che non tramonta mai. Zlatan Ibrahimovic sarà al centro del Milan anche la prossima stagione, festeggerà i quarant’anni con la maglia rossonera addosso, come Maldini e Costacurta prima di lui nella storia del Diavolo, come Totti, Zanetti e Buffon nella storia della Serie A. In società si attrezzeranno per una successione all’altezza (le manovre sono già scattate, vedi interesse per Vlahovic), ma sul punto di ripartenza in casa Milan non sono mai stati così d’accordo, dalla proprietà ai dirigenti fino all’allenatore: il futuro passerà ancora dai piedi extralarge del campione infinito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

