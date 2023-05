Verso Fiorentina-Inter: tensione a Ponte Milvio tra le tifoserie

Sale l'attesa e cresce la tensione. Come si legge su calciomercolato.com manca sempre meno alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri già alla loro seconda finale stagionale, dopo aver già conquistato la Supercoppa Italiana contro il Milan ed in attesa del match più importante della stagione, l’atto decisivo della Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. La Fiorentina per tornare a conquistare un titolo che, a Firenze, manca dall’annata 2000/2001, anno dell’ultimo successo in Coppa Italia per la viola, e per prepararsi alla finale di Conference League di Praga contro il West Ham. Ci sono da registrare attimi di tensione a Roma, dove gruppi di tifosi viola hanno provato ad arrivare a ponte Milvio. Nessuno scontro con i tifosi dell'Inter. A vigilare, la Polizia in tenuta antisommossa.