Amoruso: “Coppa Italia del 2001 indimenticabile. I viola faranno la partita”

"La Coppa Italia del 2001 fu una bella soddisfazione, anche se la società era in parabola discendente. Stasera è una partita difficile tra due squadre che stanno bene. L'Inter ha qualche valore in più, ma la Fiorentina è in forma. I viola faranno come sempre la partita, i nerazzurri invece me li aspetto bassi per poi attaccare gli spazi in contropiede".