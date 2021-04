Verona-Fiorentina, le probabili formazioni

A 36 ore dal prossimo match di campionato ecco le possibili scelte di Juric e Iachini

Due squadre reduci da sconfitte in trasferta con un punteggio identico (3-1 in rimonta) da squadre con pochi obiettivi di classifica: il Sassuolo per la Fiorentina, la Sampdoria per l'Hellas. Ma saranno ben diverse le situazioni di classifica che porteranno in dote prima di scendere in campo al Bentegodi, stadio che ha visto tante volte la Fiorentina vincere contro Hellas e Chievo. Il Verona ha giocato un buon campionato ma attualmente si trova al nono posto con 5 punti da recuperare al Sassuolo e ben 13 dalla Roma al settimo posto. La Fiorentina, che ha raccolto un punto in tre partite, è di nuovo clamorosamente impelagata nella lotta per non retrocedere. Iachini dovrà fare a meno di Milenkovic squalificato mentre potrebbe contare nuovamente su Igor ma difficilmente la difesa potrà cambiare assetto togliendo anche un Pezzella apparso spaesato. La prestazione di Castrovilli e Bonaventura e la loro esclusione al 70' ci fa pensare che possano (o debbano) giocare entrambi dall'inizio. In bilico Pulgar che potrebbe essere sostituito dall'ex Amrabat. Sulle fasce favoriti ancora Venuti e Biraghi mentre in avanti Vlahovic e Ribery a meno che il francese non risenta della fatica di due impegni ravvicinati. In quel caso dentro Kouamé. Il Verona con il suo 3-4-2-1 aggressivo ritrova Veloso in cabina di regia accanto al muscolare Sturaro per il resto Ivan Juric non dovrebbe aver problemi di sorta con gli x vola Benassi Kalinic e Ceccherini che non giocheranno: il primo infortunato di lunghissimo corso mentre gli altri due non costituiscono la prima scelta di Juric.