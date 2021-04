Pezzella, stallo sul rinnovo. E il Milan torna a bussare

Il capitano in bilico, il suo agente atteso a Firenze nelle prossime settimane. Ma il Milan continua a pensarci

E' sempre più incerto il futuro di German Pezzella alla Fiorentina. Ad oggi, riporta calciomercato.com, è sempre più lontano il rinnovo del capitano viola - anche ieri disastroso - che ha il contratto in scadenza nel 2022. Negli ultimi tempi non c'è stato nessun contatto tra le parti e nelle prossime settimane l'agente del difensore, Martin Guastadisegno, è atteso a Firenze per parlare dei programmi futuri.