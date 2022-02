Valcareggi: “Commisso non accetta certe cose, altre critiche e se ne andrà”

L'agente sul possibile addio di Commisso: "La Fiorentina si ritroverebbe in guai più profondi, per questo faccio il tifo per lui e per Barone"

Redazione VN

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato a Toscana Tv. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Italiano contro la Lazio avrebbe potuto far giocare Ikoné, ma forse ha pensato anche alla partita di giovedì contro l'Atalanta".

Valcareggi prosegue esprimendo la sua opinione su Commisso: "E' destinato ad andare via, non accetta certe cose. Se arrivano altre critiche saluta la curva e se ne va. A quel punto la Fiorentina si ritroverebbe in guai più profondi, per questo faccio il tifo per lui e per Barone".