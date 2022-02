Nardella: “Stupidi e vergognosi gli striscioni contro Commisso e Vlahovic”

Il sindaco di Firenze: "Sono molto lontani dallo sport rispetto a come vorremmo che fosse. Sono stati subito rimossi"

C'era anche Dario Nardella ieri sera tra gli ospiti in collegamento durante Tiki Taka, trasmissione in onda sui canali Mediaset. Il sindaco di Firenze, oltre a commentare l'addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, ha parlato anche degli striscioni apparsi in città contro l'attaccante serbo ed il presidente viola Rocco Commisso.