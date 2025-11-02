Pioli non si dimette: serve l’esonero per l’addio. Attesa la decisione di Commisso

"Stefano Pioli ha declinato l’opzione dimissioni e al momento non ha fatto passi indietro": secondo quanto raccolto da Nicolò Schira il tecnico emiliano non molla la panchina della Fiorentina, nonostante le difficoltà e pure le brutte figure che tutti in casa gigliata stanno raccogliendo in questo complicatissimo avvio di stagione. Su X il giornalista aggiunge che c'è grande preoccupazione all'interno del club viola riguardo alla posizione di classifica e che l'ultima decisione spetterà al patron gigliato, Rocco Commisso.