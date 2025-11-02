"Stefano Pioli ha declinato l’opzione dimissioni e al momento non ha fatto passi indietro": secondo quanto raccolto da Nicolò Schira il tecnico emiliano non molla la panchina della Fiorentina, nonostante le difficoltà e pure le brutte figure che tutti in casa gigliata stanno raccogliendo in questo complicatissimo avvio di stagione. Su X il giornalista aggiunge che c'è grande preoccupazione all'interno del club viola riguardo alla posizione di classifica e che l'ultima decisione spetterà al patron gigliato, Rocco Commisso.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Pioli non si dimette: serve l’esonero per l’addio. Attesa la decisione di Commisso
news viola
Pioli non si dimette: serve l’esonero per l’addio. Attesa la decisione di Commisso
Il tecnico emiliano non vuol mollare la panchina gigliata
E così senza le dimissioni di Pioli sono due le strade: procedere con la fine del rapporto subito o dare un'ultima chance all'allenatore, chance rappresentata dalle sfide contro Mainz e Genoa, prima della sosta. Come scrive Schira, l'orientamento dirigenziale sarebbe quello di cambiare adesso ma serve comunque il via libera del presidente dagli States, considerando che l'esonero di Pioli per le casse della Fiorentina sarebbe "un salasso economico".
© RIPRODUZIONE RISERVATA