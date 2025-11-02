Radio Bruno, domani diretta no stop dalle 13 alle 20.30

La Fiorentina è ufficialmente in ritiro e sta attraversando uno dei peggiore periodi della sua storia. Nella giornata di domani, cruciale per il futuro di Stefano Pioli, "Il Pentasport" di Radio Bruno sarà in diretta no stop dalle 13 alle 20.30. Opinionisti, notizie e aggiornamenti dal Viola Park sulla situazione in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta contro il Lecce.