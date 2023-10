Ultras viola, arrivano altri due DASPO e un “avviso orale”: la situazione

Per i due ultras viola, di 29 e 32 anni, sorpresi ognuno con al seguito un petardo illegale, mentre stavano andando insieme al Franchi per assistere a Fiorentina - Empoli, sono scattati DASPO per 5 anni con prescrizioni. In occasione delle partite giocate in casa dalla Fiorentina, il 29enne dovrà presentarsi a firmare in un determinato posto di polizia per almeno 5 anni. Stessa disposizione per il 32enne, ma, in questo caso, per un periodo di 12 mesi dalla notifica del provvedimento. Dette prescrizioni, costituendo una limitazione della libertà personale, dovranno essere naturalmente convalidate dal Tribunale.