Terracciano: “Dopo l’Empoli serve azzerare. Pressioni? Magari averle sempre”

"Oliver è un ragazzo sveglio, ovviamente arriva da una situazione diversa e il periodo di adattamento è fisiologico. Cerco di avvicinarlo in ogni momento. È un ragazzo entrato benissimo nello spogliatoio, che in futuro ci saprà dare un grande mano".

Come vive la squadra l'umore della città?

"Sappiamo di essere in una piazza esigente. Non ci dobbiamo meravigliare delle reazioni dopo una sconfitta. Non dobbiamo esaltarci quando un risultato va bene, ma soprattutto non buttarci giù dopo una prestazione negativa. Vogliamo cancellare immediatamente la sconfitta con l'Empoli".