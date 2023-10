Dal Viola Park: Ikoné ok, assente Bonaventura ma Jack non preoccupa

Vigilia di Fiorentina-Cukaricki, terza gara del gruppo F di Conference League. La squadra viola è scesa in campo alle 11 al Viola Park di Bagno a Ripoli per la consueta rifinitura. Ikoné si è allenato regolarmente in gruppo, presente anche Pierozzi. Mina ha lavorato a parte svolgendo il suo programma personalizzato. Assente Biraghi, non convocato contro l'Empoli causa infortunio. Non c'era nemmeno Bonaventura, ma nessun campanello d'allarme per il 5 gigliato. Quella dell'ex Milan, infatti, era un'assenza prevista nell'ottica della gestione del fisico visti i tanti impegni recenti tra Fiorentina e nazionale italiana.