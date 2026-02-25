Nonostante il pesante 3-0 dell'andata che sorride alla squadra di Vanoli, lo Jagiellonia non arriverà a Firenze da solo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani pomeriggio il settore ospiti del "Franchi" si presenterà con un colpo d'occhio notevole.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie VN – Settore ospiti esaurito per la Conference: il dato dei tifosi polacchi
news viola
VN – Settore ospiti esaurito per la Conference: il dato dei tifosi polacchi
Svelato il numero ufficiale dei tifosi polacchi in arrivo a Firenze
Sono infatti attesi ben 1.250 tifosi polacchi nel capoluogo toscano. Una vera e propria "invasione" per sostenere la propria squadra nell'ultima spiaggia europea, a conferma del grande calore della tifoseria di Bialystok.
Per quanto riguarda il pubblico viola, il dato non dovrebbe superare le 8.000 unità. Nonostante il buon momento della Fiorentina, la Conference League non scalda ancora il botteghino del Franchi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA