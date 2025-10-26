Viola News
Tensione Ferrari-tifoso, volano parole grosse: il direttore reagisce risentito

Tensione Ferrari-tifoso, volano parole grosse: il direttore reagisce risentito - immagine 1
L'episodio è stato documentato sui social
Redazione VN

Momenti di altissima tensione nel corso di Fiorentina-Bologna, che a un certo punto sembrava perduta per i viola: il direttore generale gigliato Alessandro Ferrari, contestato per tutta la partita da un tifoso, ha reagito con rabbia agli insulti che sono piovuti contro di lui e alla sua famiglia, si è avvicinato alla balaustra, ha risposto ed è stato scortato più lontano sugli spalti, al suo posto a sedere. Il clima al momento del 3-0 del Bologna, poi annullato, stava diventando letteralmente insostenibile per la dirigenza gigliata.

