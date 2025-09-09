Tedesco al Fenerbahce, i tifosi non ci stanno. Nel mezzo Terim e la Fiorentina

L'esonero di Josè Mourinho ha chiaramente scosso l'ambiente del Fenerbahce. In questi giorni la società ha l'importante incarico di trovare un sostituto di livello, visto la figura che rappresentava Mourinho, anche per i tifosi. Il candidato principale alla panchina sembra Domenico Tedesco. L'allenatore ex Schalke 04 e Lipsia è rimasto svincolato dopo aver allenato la Nazionale belga. Solo che il nome di Tedesco non ha riscosso molto successo tra la tifoseria, a causa di una vecchia conferenza stampa.
La Fiorentina di mezzo—
Nel 2018 proprio lo Schalke di Tedesco affrontò il Galatasaray in Champions League. Ad una domanda sul club turco, acerrimo rivale proprio del Fenerbahce, Tedesco rispose così: "Mi ricordo molto bene che la Fiorentina di Terim mi colpì, era una grande squadra. Da piccolo avevo una simpatia proprio per la Fiorentina, e Terim è un personaggio che ammiro". Parole che in questi giorni stanno rimbalzando sui social tra i sostenitori del Fenerbahce.
