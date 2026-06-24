Serie A 26/27: orari e programmazione tv delle prime cinque giornate

I Mondiali sono in pieno svolgimento, ma una volta terminata la kermesse nelle Americhe, la Serie A si avvicinerà sempre di più. Intanto la lega ha comunicato gli orari e la programmazione tv delle prime 5 giornate. La Fiorentina come prime cinque avversarie avrà: Roma (trasferta), Frosinone (casa), Torino (trasferta), Venezia (trasferta), Napoli (casa). Ecco la programmazione: