I Mondiali sono in pieno svolgimento, ma una volta terminata la kermesse nelle Americhe, la Serie A si avvicinerà sempre di più. Intanto la lega ha comunicato gli orari e la programmazione tv delle prime 5 giornate. La Fiorentina come prime cinque avversarie avrà: Roma (trasferta), Frosinone (casa), Torino (trasferta), Venezia (trasferta), Napoli (casa). Ecco la programmazione:
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Serie A 26/27: orari e programmazione tv delle prime cinque giornate
Non solo i Mondiali, ad agosto tornerà la Serie A. Ecco gli orari e la programmazione delle prime 5 giornate
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