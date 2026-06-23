Il Premio Nazionale Nereo Rocco è un prestigioso riconoscimento istituito dall'U.S. Settignanese. L'evento premia annualmente figure di spicco del calcio e dello sport italiano, abbinandosi allo storico torneo giovanile internazionale. Il prossimo 7 settembre tra i premiati ci saranno anche due personaggi della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Premio Nazionale Nereo Rocco, riconoscimenti per Paratici e Fagioli
news viola
Premio Nazionale Nereo Rocco, riconoscimenti per Paratici e Fagioli
La consegna il prossimo 7 settembre
Al direttore sportivo Fabio Paratici verrà consegnato il Premio Nazionale 'Nereo Rocco' per lo sport, al centrocampista Nicolò Fagioli invece il riconoscimento per il personaggio emergente. Tra i premiati anche Giorgio Porrà, volto di Sky Sport, per il giornalismo sportivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA