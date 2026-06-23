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Premio Nazionale Nereo Rocco, riconoscimenti per Paratici e Fagioli

Premio Nazionale Nereo Rocco, riconoscimenti per Paratici e Fagioli - immagine 1
La consegna il prossimo 7 settembre
Redazione VN

Il Premio Nazionale Nereo Rocco è un prestigioso riconoscimento istituito dall'U.S. Settignanese. L'evento premia annualmente figure di spicco del calcio e dello sport italiano, abbinandosi allo storico torneo giovanile internazionale. Il prossimo 7 settembre tra i premiati ci saranno anche due personaggi della Fiorentina.

Al direttore sportivo Fabio Paratici verrà consegnato il Premio Nazionale 'Nereo Rocco' per lo sport, al centrocampista Nicolò Fagioli invece il riconoscimento per il personaggio emergente. Tra i premiati anche Giorgio Porrà, volto di Sky Sport, per il giornalismo sportivo.

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