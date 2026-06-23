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8 agosto, ore 18:00: la Fiorentina ufficializza una nuova amichevole estiva

8 agosto, ore 18:00: la Fiorentina ufficializza una nuova amichevole estiva - immagine 1
Nuovo test estivo per la nuova Fiorentina targata Grosso e Paratici: l'evento si disputerà l'8 agosto alle ore 18:00
Redazione VN

La Fiorentina ha ufficializzato la programmazione di un nuovo test nel corso della preparazione estiva. Tramite una nota ufficiale, il club viola ha annunciato che sabato 8 agosto, alle ore 18:00, affronterà in amichevole il Modena.

La partita si disputerà sul terreno di gioco dello stadio “Alberto Braglia” di Modena. La società ha inoltre specificato che le informazioni relative alle modalità di acquisto e ai prezzi dei biglietti per assistere all'incontro verranno rese note successivamente.

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