La Fiorentina ha ufficializzato la programmazione di un nuovo test nel corso della preparazione estiva. Tramite una nota ufficiale, il club viola ha annunciato che sabato 8 agosto, alle ore 18:00, affronterà in amichevole il Modena.
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8 agosto, ore 18:00: la Fiorentina ufficializza una nuova amichevole estiva
Nuovo test estivo per la nuova Fiorentina targata Grosso e Paratici: l'evento si disputerà l'8 agosto alle ore 18:00
La partita si disputerà sul terreno di gioco dello stadio “Alberto Braglia” di Modena. La società ha inoltre specificato che le informazioni relative alle modalità di acquisto e ai prezzi dei biglietti per assistere all'incontro verranno rese note successivamente.
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