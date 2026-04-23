Ufficializzate data e orari della 36ª giornata di Serie A. Ecco quando i viola ospiteranno il Genoa di Daniele De Rossi

Sono stati ufficializzati data e ora di Fiorentina-Genoa, 36ª giornata di Serie A. La squadra viola guidata da Paolo Vanoli, dopo le sfide contro Sassuolo e Roma, tornerà al Franchi per affrontare il grifone nella terzultima gara nel calendario del campionato.