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Serie A, date e orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca Fiorentina-Genoa

Serie A, date e orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca Fiorentina-Genoa - immagine 1
Ufficializzate data e orari della 36ª giornata di Serie A. Ecco quando i viola ospiteranno il Genoa di Daniele De Rossi
Redazione VN

Sono stati ufficializzati data e ora di Fiorentina-Genoa, 36ª giornata di Serie A. La squadra viola guidata da Paolo Vanoli, dopo le sfide contro Sassuolo e Roma, tornerà al Franchi per affrontare il grifone nella terzultima gara nel calendario del campionato.

Il turno si aprirà venerdì 8 maggio con l’anticipo serale tra Sassuolo e Torino. I viola, invece, scenderanno in campo domenica alle ore 15, in contemporanea con Cremonese-Pisa.

La giornata si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Napoli e Bologna.

L'elenco completo

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  • 08/05/2026 Venerdì 20.45 Torino - Sassuolo

  • 09/05/2026 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese

  • 09/05/2026 Sabato 18.00 Lazio - Inter

  • 09/05/2026 Sabato 20.45 Lecce - Juventus

  • 10/05/2026 Domenica 12.30 Verona - Como

  • 10/05/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Pisa

  • 10/05/2026 Domenica 15.00 Fiorentina - Genoa

  • 10/05/2026 Domenica 18.00 Parma - Roma

  • 10/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Atalanta

  • 11/05/2026 Lunedi 20.45 Napoli -Bologna

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