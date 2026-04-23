Sono stati ufficializzati data e ora di Fiorentina-Genoa, 36ª giornata di Serie A. La squadra viola guidata da Paolo Vanoli, dopo le sfide contro Sassuolo e Roma, tornerà al Franchi per affrontare il grifone nella terzultima gara nel calendario del campionato.
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Serie A, date e orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca Fiorentina-Genoa
Ufficializzate data e orari della 36ª giornata di Serie A. Ecco quando i viola ospiteranno il Genoa di Daniele De Rossi
Il turno si aprirà venerdì 8 maggio con l’anticipo serale tra Sassuolo e Torino. I viola, invece, scenderanno in campo domenica alle ore 15, in contemporanea con Cremonese-Pisa.
La giornata si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Napoli e Bologna.
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