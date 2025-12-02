Walter Sabatini, dirigente sportivo ed esperto di calcio, ha detto la sua sul momento della Fiorentina nel suo consueto editoriale a "Cronache di Spogliatoio":. Una sensazione pesante, quasi una sentenza da parte del direttore sportivo che nel gennaio 2022 accettò la chiamata della Salernitana ultimissima in classifica, conducendola dopo un sapiente mercato, ad una salvezza miracolosa. Oggi dice:
OPINIONI
Walter Sabatini sentenzia: “La Fiorentina mi sembra già retrocessa”
Il parere di Walter Sabatini, artefice del "miracolo" Salernitana nel 2022: questa Fiorentina è messa addirittura peggio?
La Fiorentina mi ha dato l'impressione di una squadra già retrocessa. Né tecnico-tattica né nervosa. È un gruppo buttato dentro a un campo per provare a giocare. I giocatori non difendono nemmeno la loro dignità, il temperamento personale. Kean? Non posso imputargli nulla, sta pagando il contesto.
