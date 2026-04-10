La Lazio di Maurizio Sarri arriverà a Firenze lunedì sera. Un ambiente che il tecnico conosce bene, e che avrà voglia di rivincita, dopo la serataccia di Londra. 3 punti aumenterebbero ancora di più le chances di salvezza per Vanoli, ma i biancocelesti vogliono confermare il buon momento.
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Sarri sorride in vista di Firenze. Zaccagni vicino al rientro
Mattia Zaccagni potrebbe tornare in campo contro la Fiorentina. Sarri spera nel recupero
Secondo il Corriere dello Sport, Sarri potrebbe avere a disposizione anche Mattio Zaccagni. Da Formello filtra ottimismo sulle sue condizioni, anche se c'è la massima cautela. Zaccagni punta soprattutto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia.
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