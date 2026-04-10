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Sarri sorride in vista di Firenze. Zaccagni vicino al rientro

Sarri sorride in vista di Firenze. Zaccagni vicino al rientro - immagine 1
Mattia Zaccagni potrebbe tornare in campo contro la Fiorentina. Sarri spera nel recupero
Redazione VN

La Lazio di Maurizio Sarri arriverà a Firenze lunedì sera. Un ambiente che il tecnico conosce bene, e che avrà voglia di rivincita, dopo la serataccia di Londra. 3 punti aumenterebbero ancora di più le chances di salvezza per Vanoli, ma i biancocelesti vogliono confermare il buon momento.

Secondo il Corriere dello Sport, Sarri potrebbe avere a disposizione anche Mattio Zaccagni. Da Formello filtra ottimismo sulle sue condizioni, anche se c'è la massima cautela. Zaccagni punta soprattutto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia.

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