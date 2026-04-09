Dodò, rigore dubbio e giallo che pesa come un macigno: salterà il ritorno

Si complica immediatamente l'andata dei quarti di Conference League della Fiorentina, con Dodò che stende in area Guessand, causa il calcio di rigore e viene ammonito. La scelta dell'arbitro sembra eccessiva sotto ogni punto di vista, sia per la scelta del penalty che per il cartellino giallo. Probabilmente, il pallone non era ancora uscito quando il calciatore viola è franato sul suo avversario. Ma c'è un'altra notizia importante e negativa per i viola, perché il terzino brasiliano era diffidato e salterà la gara di ritorno in programma il prossimo giovedì, sempre alle ore 21:00, all'Artemio Franchi di Firenze.