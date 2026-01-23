Santa Messa per Commisso: tutte le informazioni per lunedì 26 gennaio

Ecco tutte le informazioni per chi vorrà assistere, o per chi non potrà, seguire in streaming la Santa Messa per l'ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso:
ACF Fiorentina informa che la Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco B. Commisso, che verrà celebrata lunedì 26 gennaio alle ore 18:00 nel Duomo di Firenze, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali web e social della Fiorentina per permettere a tutti coloro che non potranno essere presenti di partecipare alla Celebrazione. Sul sagrato del Duomo, attraverso apposito impianto audio, verrà diffusa all’esterno la Funzione.
