In vista di Fiorentina-Cagliari, in programma sabato alle 18 allo Stadio Artemio Franchi, la sindaca Sara Funaro rivolge un appello ai tifosi a limitare l’uso dei mezzi privati e privilegiare il trasporto pubblico.
Fiorentina-Cagliari, appello ai tifosi: “Evitate l’auto, usate i mezzi pubblici”
Nel weekend sono previsti lavori RFI con la chiusura totale di Ponte al Pino da venerdì sera a lunedì mattina e lo stop dei treni a Campo di Marte dalle 15 di sabato alle 15 di domenica. Le modifiche alla viabilità avranno un impatto anche sull’accesso allo stadio.
Il Comune ha predisposto percorsi alternativi, controlli rafforzati e potenziamento del trasporto pubblico, in particolare sulla linea 52. L’invito ai tifosi è di prestare attenzione alle modifiche e muoversi per tempo.
Il comunicato della Fiorentina—
ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, in occasione della gara con il Cagliari, in programma domani, sabato 24 gennaio alle ore 18:00 e, considerata la concomitante chiusura del Cavalcaferrovia di Ponte al Pino, saranno adottati i seguenti provvedimenti con possibile impatto sull’afflusso allo stadio:
• chiusura della Passerella Pedonale della Stazione di Campo di Marte sia per l’afflusso che per il deflusso dallo stadio;
• divieto di sosta e transito in Via Mannelli;
• divieto di sosta in Via Masaccio;
• divieto di sosta e transito in Viale Mazzini;
Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti.
In alternativa alla passerella della stazione sarà possibile utilizzare la passerella ferroviaria all’altezza di via Fra’ Paolo Sarpi dove è stata prevista un’area di parcheggio per i motorini lungo Via Mannelli (raggiungibile da Piazza Alberti).
Le Autorità Cittadine invitano i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico che per l’occasione sarà potenziato, sulla linea 52 nel tratto Stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunte due vetture rispetto al servizio ordinario.
L’accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l’alta affluenza prevista.
Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi.
