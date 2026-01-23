Fiorentina-Cagliari, appello ai tifosi: “Evitate l’auto, usate i mezzi pubblici”

Nel weekend sono previsti lavori RFI con la chiusura totale di Ponte al Pino da venerdì sera a lunedì mattina e lo stop dei treni a Campo di Marte dalle 15 di sabato alle 15 di domenica. Le modifiche alla viabilità avranno un impatto anche sull’accesso allo stadio.

Il Comune ha predisposto percorsi alternativi, controlli rafforzati e potenziamento del trasporto pubblico, in particolare sulla linea 52. L’invito ai tifosi è di prestare attenzione alle modifiche e muoversi per tempo.