Fiorentina-Cagliari: le pesanti misure per i veicoli in zona stadio

Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti. In alternativa alla passerella della stazione sarà possibile utilizzare la passerella ferroviaria all’altezza di via Fra’ Paolo Sarpi dove è stata prevista un’area di parcheggio per i motorini lungo Via Mannelli (raggiungibile da Piazza Alberti).

Le Autorità Cittadine invitano i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico che per l’occasione sarà potenziato, sulla linea 52 nel tratto Stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunte due vetture rispetto al servizio ordinario. L’accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l’alta affluenza prevista. Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi.