Fiorentina-Cagliari: le pesanti misure per i veicoli in zona stadio

Tutto quello che c'è da sapere per raggiungere domani lo stadio Franchi
Redazione VN

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, in occasione della gara con il Cagliari, in programma domani, sabato 24 gennaio alle ore 18:00 e, considerata la concomitante chiusura del Cavalcaferrovia di Ponte al Pino, saranno adottati i seguenti provvedimenti con possibile impatto sull’afflusso allo stadio:

• chiusura della Passerella Pedonale della Stazione di Campo di Marte sia per l’afflusso che per il deflusso dallo stadio;

•divieto di sosta e transito in Via Mannelli;

• divieto di sosta in Via Masaccio;

• divieto di sosta e transito in Viale Mazzini;

Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti. In alternativa alla passerella della stazione sarà possibile utilizzare la passerella ferroviaria all’altezza di via Fra’ Paolo Sarpi dove è stata prevista un’area di parcheggio per i motorini lungo Via Mannelli (raggiungibile da Piazza Alberti).

Le Autorità Cittadine invitano i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico che per l’occasione sarà potenziato, sulla linea 52 nel tratto Stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunte due vetture rispetto al servizio ordinario. L’accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l’alta affluenza prevista. Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi.

Maggiori informazioni sui provvedimenti connessi alla chiusura del Ponte al Pino sono reperibili ai seguenti indirizzi:

https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/firenze/comunicati-stampa/lavori-cavalcavia-ponte-pino-24-e-25-gennaio-mobilita

https://www.comune.firenze.it/novita/notizie/lavori-di-rfi-sul-ponte-al-pino

https://www.comune.firenze.it/novita/area-stampa/comunicati-stampa/chiusura-di-ponte-al-pino-lassessore-giorgio-ridurre-gli

Sull’App IF Infomobilità Firenze;

Sui siti istituzionali del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e di Autolinee Toscane (www.at-bus.it) e i canali social del Comune di Firenze e di Autolinee Toscane

https://www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale/

https://www.instagram.com/cittadifirenzeufficiale/

https://www.facebook.com/autolineetoscane

X: @AT_Informa

App At bus: https://www.at-bus.it/it/app

