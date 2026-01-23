Fiorentina-Cagliari: le pesanti misure per i veicoli in zona stadio

•divieto di sosta e transito in Via Mannelli;
• divieto di sosta in Via Masaccio;
• divieto di sosta e transito in Viale Mazzini;
Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti. In alternativa alla passerella della stazione sarà possibile utilizzare la passerella ferroviaria all’altezza di via Fra’ Paolo Sarpi dove è stata prevista un’area di parcheggio per i motorini lungo Via Mannelli (raggiungibile da Piazza Alberti).
Le Autorità Cittadine invitano i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico che per l’occasione sarà potenziato, sulla linea 52 nel tratto Stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunte due vetture rispetto al servizio ordinario. L’accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l’alta affluenza prevista. Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi.
Maggiori informazioni sui provvedimenti connessi alla chiusura del Ponte al Pino sono reperibili ai seguenti indirizzi:
https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/firenze/comunicati-stampa/lavori-cavalcavia-ponte-pino-24-e-25-gennaio-mobilita
https://www.comune.firenze.it/novita/notizie/lavori-di-rfi-sul-ponte-al-pino
https://www.comune.firenze.it/novita/area-stampa/comunicati-stampa/chiusura-di-ponte-al-pino-lassessore-giorgio-ridurre-gli
Sull’App IF Infomobilità Firenze;
Sui siti istituzionali del Comune di Firenze (www.comune.fi.it) e di Autolinee Toscane (www.at-bus.it) e i canali social del Comune di Firenze e di Autolinee Toscane
https://www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale/
https://www.instagram.com/cittadifirenzeufficiale/
https://www.facebook.com/autolineetoscane
X: @AT_Informa
App At bus: https://www.at-bus.it/it/app
