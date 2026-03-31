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Rivoluzione fuorigioco, via ai test in Canada: come funziona e come cambia il calcio

Yigal Frid arbitro israeliano
Rivoluzione in arrivo? Via alla sperimentazione nel campionato canadese della nuova concezione della regola del fuorigioco
Matteo Torniai Redattore 

Il calcio si prepara a cambiare una delle sue regole più iconiche. La FIFA ha dato il via libera ai primi test ufficiali del nuovo fuorigioco, che verranno introdotti nel campionato canadese a partire da aprile. Una sperimentazione che nasce dalle discussioni portate avanti insieme all’IFAB, con l’obiettivo dichiarato di rendere il gioco più offensivo e spettacolare.

La novità è sostanziale: per essere in fuorigioco, un attaccante dovrà trovarsi completamente oltre il difensore, creando una vera e propria “luce” tra sé e l’avversario. In altre parole, non basterà più avere una parte del corpo oltre la linea difensiva: servirà un distacco netto, visibile, che renda più chiara la decisione arbitrale.

A spiegare la filosofia del cambiamento è stato Arsene Wenger, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA: l’obiettivo è migliorare la fluidità del gioco e ridurre le polemiche, favorendo allo stesso tempo le squadre che attaccano. Se i risultati saranno positivi, non è escluso che questa rivoluzione possa estendersi anche ai principali campionati europei nei prossimi anni.

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