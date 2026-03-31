Rivoluzione fuorigioco, via ai test in Canada: come funziona e come cambia il calcio

Il calcio si prepara a cambiare una delle sue regole più iconiche . La FIFA ha dato il via libera ai primi test ufficiali del nuovo fuorigioco , che verranno introdotti nel campionato canadese a partire da aprile . Una sperimentazione che nasce dalle discussioni portate avanti insieme all’IFAB, con l’obiettivo dichiarato di rendere il gioco più offensivo e spettacolare .

La novità è sostanziale: per essere in fuorigioco, un attaccante dovrà trovarsi completamente oltre il difensore , creando una vera e propria “luce” tra sé e l’avversario. In altre parole, non basterà più avere una parte del corpo oltre la linea difensiva : servirà un distacco netto, visibile, che renda più chiara la decisione arbitrale.

A spiegare la filosofia del cambiamento è stato Arsene Wenger, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA: l’obiettivo è migliorare la fluidità del gioco e ridurre le polemiche, favorendo allo stesso tempo le squadre che attaccano. Se i risultati saranno positivi, non è escluso che questa rivoluzione possa estendersi anche ai principali campionati europei nei prossimi anni.