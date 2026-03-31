Il calcio si prepara a cambiare una delle sue regole più iconiche. La FIFA ha dato il via libera ai primi test ufficiali del nuovo fuorigioco, che verranno introdotti nel campionato canadese a partire da aprile. Una sperimentazione che nasce dalle discussioni portate avanti insieme all’IFAB, con l’obiettivo dichiarato di rendere il gioco più offensivo e spettacolare.
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Rivoluzione fuorigioco, via ai test in Canada: come funziona e come cambia il calcio
La novità è sostanziale: per essere in fuorigioco, un attaccante dovrà trovarsi completamente oltre il difensore, creando una vera e propria “luce” tra sé e l’avversario. In altre parole, non basterà più avere una parte del corpo oltre la linea difensiva: servirà un distacco netto, visibile, che renda più chiara la decisione arbitrale.
A spiegare la filosofia del cambiamento è stato Arsene Wenger, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA: l’obiettivo è migliorare la fluidità del gioco e ridurre le polemiche, favorendo allo stesso tempo le squadre che attaccano. Se i risultati saranno positivi, non è escluso che questa rivoluzione possa estendersi anche ai principali campionati europei nei prossimi anni.
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