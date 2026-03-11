Rifinitura al VP: assenti Kean e Pongracic. Tanti giovani aggregati

Le ultime dal Viola Park durante la rifinitura della Fiorentina: assenti Kean e Pongracic, ma Vanoli ha portato tanti giovani su

Fiorentina in campo per la rifinitura al Viola Park in vista della sfida d'andata di domani, giovedì 12 marzo, valevole per gli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow. Secondo quanto raccolto, assenti Moise Kean (ancora per lo stesso problema fisico) e Marin Pongracic, squalificato per la gara. Il croato farà un lavoro personalizzato più tardi, come come Rugani e Brescianini.