Rifinitura al VP: assenti Kean e Pongracic. Tanti giovani aggregati

Fiorentina in campo per la rifinitura al Viola Park in vista della sfida d'andata di domani, giovedì 12 marzo, valevole per gli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow. Secondo quanto raccolto, assenti Moise Kean (ancora per lo stesso problema fisico) e Marin Pongracic, squalificato per la gara. Il croato farà un lavoro personalizzato più tardi, come come Rugani e Brescianini.
Presenti all'allenamento anche diversi giovani, tra cui il 10 della Primavera Giorgio Puzzoli, inserito da poco in lista UEFA B. Oltre a lui, il solito Balbo, ma anche Keita, Trapani, Braschi, Bonanno, Montenegro, Sadotti e il portiere U18 Magalotti.
