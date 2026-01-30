Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Dal Viola Park: Piccoli parte per Napoli con Kean. Chi gioca in attacco

news viola

Dal Viola Park: Piccoli parte per Napoli con Kean. Chi gioca in attacco

Dal Viola Park: Piccoli parte per Napoli con Kean. Chi gioca in attacco - immagine 1
Roberto Piccoli oggi si è allenato in gruppo e si candida per una maglia da titolare
Redazione VN

Buone notizie in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli. Infatti, dopo il recupero di Moise Kean, anche Roberto Piccoli dovrebbe partire con la squadra per Napoli. Il ballottaggio in attacco adesso è tra le due punte, con l'ex Cagliari che parte avvantaggiato sul l'ex Juventus.

In campo anche Parisi, Dodò e Mandragora. L'opzione falso 9 per adesso è stata accantonata, con Paolo Vanoli che spingerebbe per avere Piccoli dal primo minuto. Allo stesso tempo, anche Moise ha più chance di partire dall'inizio rispetto a ieri. L'importante è il recupero dei due giocatori in là davanti.

Leggi anche
Pedullà: “Kean in Arabia ipotesi fantasiosa, resta in viola per la salvezza”
De Gea: “Stiamo dando tutto. Abbiamo una grande responsabilità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA