Buone notizie in casa Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli. Infatti, dopo il recupero di Moise Kean, anche Roberto Piccoli dovrebbe partire con la squadra per Napoli. Il ballottaggio in attacco adesso è tra le due punte, con l'ex Cagliari che parte avvantaggiato sul l'ex Juventus.
Dal Viola Park: Piccoli parte per Napoli con Kean. Chi gioca in attacco
Roberto Piccoli oggi si è allenato in gruppo e si candida per una maglia da titolare
In campo anche Parisi, Dodò e Mandragora. L'opzione falso 9 per adesso è stata accantonata, con Paolo Vanoli che spingerebbe per avere Piccoli dal primo minuto. Allo stesso tempo, anche Moise ha più chance di partire dall'inizio rispetto a ieri. L'importante è il recupero dei due giocatori in là davanti.
