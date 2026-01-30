Dal Viola Park: Piccoli parte per Napoli con Kean. Chi gioca in attacco

Roberto Piccoli oggi si è allenato in gruppo e si candida per una maglia da titolare

In campo anche Parisi, Dodò e Mandragora. L'opzione falso 9 per adesso è stata accantonata, con Paolo Vanoli che spingerebbe per avere Piccoli dal primo minuto. Allo stesso tempo, anche Moise ha più chance di partire dall'inizio rispetto a ieri. L'importante è il recupero dei due giocatori in là davanti.