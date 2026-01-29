"Non abbiamo creduto, neanche per un minuto, alla possibilità di un trasferimento di Moise Kean all’ Al-Hilal". Questo è quanto si legge su alfredopedulla.com, sito del noto giornalista esperto di mercato. Nonostante le voci degli ultimi giorni, il centravanti della Fiorentina non si muove da Firenze. L'ex Juve sta lavorando per tornare al centro dell'attacco viola e lasciarsi alle spalle quel problema alla caviglia che lo ha limitato soprattutto nell'ultimo mese.
Pedullà: "Kean in Arabia ipotesi fantasiosa, resta in viola per la salvezza"
Il centravanti della Nazionale è troppo importante per la Fiorentina
Il 20 gigliato è fondamentale per la rincorsa della Fiorentina alla salvezza, in più Pedullà aggiunge: "Chi ha pensato, scritto o detto che Kean sarebbe stato stato un’opzione per Simone Inzaghi è stato spento dai fatti, ben oltre qualsiasi fantasiosa interpretazione. Infatti, l’Al-Hilal ha chiuso la pratica Kader Meite del Rennes". Niente Arabia, quindi, per l'attaccante, che adesso vuol trascinare fuori dal pantano la truppa viola.
