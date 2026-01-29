Pedullà: “Kean in Arabia ipotesi fantasiosa, resta in viola per la salvezza”

"Non abbiamo creduto, neanche per un minuto, alla possibilità di un trasferimento di Moise Kean all’ Al-Hilal". Questo è quanto si legge su alfredopedulla.com, sito del noto giornalista esperto di mercato. Nonostante le voci degli ultimi giorni, il centravanti della Fiorentina non si muove da Firenze. L'ex Juve sta lavorando per tornare al centro dell'attacco viola e lasciarsi alle spalle quel problema alla caviglia che lo ha limitato soprattutto nell'ultimo mese.