Giallo pesante in casa Fiorentina per Marin Pongracic. Il difensore croato era diffidato e in caso del passaggio del turno dei viola andrebbe a saltare la sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League. Dunque, cartellino che complica le strategie della squadra di Vanoli, avendo poi a disposizione solo Ranieri e un Comuzzo in grande difficoltà.
Pongracic, giallo pesante: il croato salterebbe gli eventuali ottavi
