Dopo gli ottimi numeri nel derby vinto contro il Pisa, in Conference League i tifosi della Fiorentina non si scaldano troppo per la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. Visto anche l'orario della partita, c'era da aspettarselo. Per la partita, infatti, sono stati staccati 9.432 tagliandi, per un incasso lordo complessivo di 164.398,00 euro.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Jagiellonia, i numeri del Franchi: pubblico sotto i 10mila
altri campionati
Fiorentina-Jagiellonia, i numeri del Franchi: pubblico sotto i 10mila
Numeri bassi sugli spalti del Franchi per la partita di Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia
© RIPRODUZIONE RISERVATA