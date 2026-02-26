Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Jagiellonia, i numeri del Franchi: pubblico sotto i 10mila

altri campionati

Fiorentina-Jagiellonia, i numeri del Franchi: pubblico sotto i 10mila

Fiorentina-Jagiellonia, i numeri del Franchi: pubblico sotto i 10mila - immagine 1
Numeri bassi sugli spalti del Franchi per la partita di Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia
Redazione VN

Dopo gli ottimi numeri nel derby vinto contro il Pisa, in Conference League i tifosi della Fiorentina non si scaldano troppo per la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. Visto anche l'orario della partita, c'era da aspettarselo. Per la partita, infatti, sono stati staccati 9.432 tagliandi, per un incasso lordo complessivo di 164.398,00 euro.

Leggi anche
Conference League [LIVE] – I risultati del play off in tempo reale
Dodò: “Con Vanoli abbiamo spinto a livello fisico, avevo avuto difficoltà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA